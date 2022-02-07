В Оттаве введено чрезвычайное положение в связи с протестами

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация канадской Оттавы объявила в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CBC.

"Объявление режима ЧП отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти", - говорится в заявлении мэра города Джима Уотсона.

Ранее мэр заявил, что власти и полиция Оттавы больше не контролируют ситуацию с протестами. "Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля, - сказал он. - У них (протестующих. - Прим. ТАСС) гораздо больше людей, чем у нас, полицейских". Уотсон признал, что правоохранителям нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации. В качестве примера он привел возведение демонстрантами в парке перед мэрией деревянной кухни, которая стала одной из точек сбора протестующих.

Глава полиции Питер Слоли 5 февраля также признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить демонстрацию. По данным правоохранительных органов, в субботу, когда в свой выходной день к акции протеста присоединились местные жители и прибывшие из других городов граждане, число протестующих достигло 5 тыс. человек. Организаторы считают, что речь идет о десятках тысяч участников. С начала протеста полиция задержала семь человек, открыто 50 дел по факту нарушения закона.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. По свидетельству корреспондента ТАСС, манифестация больше похожа на народные гулянья, чем на протестное мероприятие. "Мы приехали из провинции Квебек, чтобы присоединиться к нашим согражданам, отстаивающим наши права и свободы. Вы сами видите, что здесь стоит атмосфера радости и праздника, а не ненависти, как это представляют наши СМИ. Мы победим", - сказала одна из участниц протестов, пришедшая с пятилетней дочерью.

Во время манифестаций можно видеть национальные флаги и знамена с символикой регионов. В руках многие держат самодельные таблички с лозунгами: "Требуем свободы", "Спасибо, дальнобойщики!", "Нет диктатуре", "Долой тиранию", "Мое тело - мой выбор" и другие.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января из соображений безопасности покинул свою столичную резиденцию. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.-0-