В озерах Арктики нашли неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые, проводившие экспедицию по исследованию труднодоступных озер Арктики, обнаружили несколько десятков видов ранее неизвестных науке рыб, которые появились порядка 200 тыс. лет назад, сообщает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Кроноцкого государственного заповедника и участника экспедиции Григория Маркевича, впервые были исследованы десятки озер. Площадь территории изучения составила около 40 тыс. кв.км и охватила Чукотку, Корякию и северную часть Камчатки. Протяженность маршрута составила порядка 8 тыс. км, в экспедиции применялась авиация. Отмечается, что именно сложные транспортные условия послужили причиной того, что ранее данные водоемы не исследовались.

"Первой находкой был реликтовый сиг, ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоемах, которые стекают в Арктику. Полагаем, что этот вид поселился до начала последнего ледникового периода, и в момент его наступления водоем не перемерз полностью, поэтому вид оставался там порядка 200 тыс. лет в такой приспособленной к озерной жизни форме", - сообщил Григорий Маркевич.

Исследователь отметил, что результаты работы имеют большое значение для понимания происхождения различных видов рыб. Сейчас ученые анализируют генетические образцы неизвестных видов. Полученные данные помогут понять механизмы эволюции живых организмов в арктических условиях.-0-