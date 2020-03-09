В Пакистане 21 человек погиб из-за падения пассажирского фургона в реку

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Пакистана 21 человек погиб и 4 пострадали из-за падения пассажирского фургона в реку Инд, сообщает газета Pakistan Today.

Фургон с 25 пассажирами упал в реку в районе Скарду, известном горном туристическом центре, граничащем с Китаем. Среди погибших - двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

По данным полиции, авария произошла в результате превышения скорости водителем фургона, сообщает пакистанская телекомпания GNN.-0-