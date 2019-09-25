В Пакистане число жертв землетрясения выросло до 38

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв в результате разрушительного землетрясения, которое произошло на границе Пакистана и Индии, увеличилось до 38, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

В двух провинциях Пакистана погибли 38 человек, получили травмы 646. Частично или полностью разрушены более 450 жилых домов, а также мост, соединяющий города Мирпур и Бхимбер. После ЧП населенные пункты, находящиеся в эпицентре, остались без электричества, но к сегодняшнему дню электроснабжение восстановлено почти полностью.

В пострадавшие районы направлено 570 палаток, 1 тыс. одеял, 21 т продуктов питания, а также 50 тыс. 0,5-литровых бутылок воды. Кроме того, управление по борьбе со стихийными бедствиями отправило в пострадавший район 20 машин скорой помощи, шесть спасательных машин, 110 спасателей. Пакистанский институт медицинских наук направил девятерых докторов, троих специалистов по оказанию экстренной помощи, три машины скорой помощи и 200 хирургических наборов. А медицинские учреждения Исламабада подготовили порядка 100 палат для приема наиболее тяжелых пострадавших.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 24 сентября на границе Пакистана и Индии. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северу от пакистанского Джелама, очаг залегал на глубине 12 км. Подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, включая такие крупные города, как Исламабад, Пешавар, Равалпинди и Лахор. О подземных толчках также сообщали в некоторых штатах на севере Индии, включая Пенджаб, Харьяну, Чандигарх и столичный регион Дели. О пострадавших и разрушениях там не сообщается.-0-