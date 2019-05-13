В Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибшие

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел сегодня на рынке в городе Кветта на западе Пакистана, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местную газету
Жертвами стали четыре полицейских. Еще девять человек - двое полицейских и семь гражданских лиц - пострадали, их доставили в больницы.
На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности. Причина взрыва пока не установлена.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.096 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.2 BYN
|3.218 BYN