В Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибшие

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел сегодня на рынке в городе Кветта на западе Пакистана, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местную газету Dawn .

Жертвами стали четыре полицейских. Еще девять человек - двое полицейских и семь гражданских лиц - пострадали, их доставили в больницы.

На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности. Причина взрыва пока не установлена.-0-