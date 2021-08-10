В Пакистане от взрыва гранаты в магазине погиб человек

10 августа /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва ручной гранаты в магазине города Кветта в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает агентство "Синьхуа".

По сведениям местной полиции, происшествие произошло вчера поздно вечером. В магазине продавались национальные флаги и праздничные товары к Дню независимости, который отмечается в Пакистане 14 августа. Жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения.

Также сообщается, что это уже вторая атака на продавцов национальных флагов в Кветте за последние два дня. До этого один из продавцов был ранен при взрыве гранты. Кроме того, погибли два полицейских и 11 были ранены после взрыва бомбы, установленной террористами.-0-