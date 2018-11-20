В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разгневанный пассажир поджег свой багаж после того, как узнал, что его рейс Пакистанских международных авиалиний отменен, сообщает Travel & Leisure.
В результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось быстро потушить.
Мужчина должен был вылететь из Гилгита в семь утра по местному времени, однако его рейс задержали по техническим причинам, а затем вовсе отменили из-за плохих погодных условий.-0-
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