В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разгневанный пассажир поджег свой багаж после того, как узнал, что его рейс Пакистанских международных авиалиний отменен, сообщает Travel & Leisure.

В результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось быстро потушить.

Мужчина должен был вылететь из Гилгита в семь утра по местному времени, однако его рейс задержали по техническим причинам, а затем вовсе отменили из-за плохих погодных условий.-0-