В Пакистане после столкновения загорелись автобус и пикап, погибли 15 человек

Фото Urdu Point
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли в результате пожара, который произошел после столкновения автобуса и пикапа на западе Пакистана. Об этом сообщает пакистанский новостной портал Urdu Point.
Инцидент произошел 13 декабря в районе города Кветта (провинция Белуджистан). Пикап, в котором перевозили контрабандное дизельное топливо, столкнулся с пассажирским автобусом, после чего начался пожар.
Среди погибших - женщины и дети. Раненые, число которых не называется, с тяжелыми ожогами доставлены в больницы.
Полиция начала расследование. По факту контрабанды топлива ведется проверка.-0-
Фото Urdu Point