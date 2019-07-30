В Пакистане при крушении военного самолета погибли 17 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семнадцать человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане, сообщает Reuters.

Воздушное судно рухнуло сегодня ночью во время тренировочного полета над городом Равалпинди на севере страны. После катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий. К настоящему моменту пламя удалось потушить.

По данным пакистанских военных, в результате крушения погибли все 5 человек, находившихся на борту. Жертвами происшествия также стали 12 гражданских лиц. Причины катастрофы устанавливаются.-0-