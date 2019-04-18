В Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Пакистана в провинции Белуджистан в результате нападения на автобус погибли 14 человек, сообщает местный телеканал
Нападение произошло на прибрежном шоссе Макрана, связывающем города Карачи и Гвадар. По информации телеканала, группа вооруженных лиц остановила автобус, потребовала у пассажиров документы, а затем застрелила 14 человек.
Пока неизвестно, кем были нападавшие. Начато расследование.-0-
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