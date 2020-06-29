В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли 7 человек

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане при нападении на фондовую биржу в Карачи погибли 7 человек, среди них - двое гражданских, один полицейский и четверо охранников, сообщает телеканал Geo News.

По данным правоохранительных служб, четверо террористов, взорвавших гранату около главного входа на фондовую биржу, в ходе перестрелки с полицией были убиты.

Еще двоих раненых доставили в больницу. Территория вокруг здания биржи оцеплена полицией. Мотивы нападавших выясняются.-0-