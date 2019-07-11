В Пакистане при столкновении пассажирского и товарного поездов погибли девять человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 травмированы в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo.tv со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Рахимъяр-Хан. Пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный состав.

Пострадавшие, среди которых 11 детей, транспортируются в близлежащие больницы. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.-0-