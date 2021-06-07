В Пакистане при столкновении поездов погибли 30 человек

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Пакистане, сообщает Associated Press.

Авария произошла сегодня рано утром в районе города Готки на юге страны. Один из поездов сошел с рельсов, а потом в него врезался другой пассажирский состав. Сотрудники полиции, спасатели и местные жители доставляют пострадавших в ближайшие больницы. Порядка 20 пассажиров еще находятся под обломками, спасательные работы продолжаются. По данным железнодорожных чиновников, в обоих поездах находились около 1,1 тыс. человек.-0-