В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли и еще трое пострадали при взрыве газового баллона в автомобильном фургоне в округе Гуджранвала провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на местные СМИ.

По сообщениям СМИ, небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля. В результате пять человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных ранений в больнице.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.-0-