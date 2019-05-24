В Пакистане при взрыве в мечети 2 человека погибли, 23 ранены

24 мая, Кветта /БЕЛТА - APP/. В Пакистане по меньшей мере 2 человека погибли, еще 23 получили ранения в результате взрыва в мечети в городе Кветта на западе страны, сообщает местная полиция.
Взрыв произошел во время молитвы, когда в мечети присутствовало большое количество людей. Отмечается, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Службы безопасности оцепили район и начали расследование.-0-
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