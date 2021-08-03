В Пакистане ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Пакистана приняли решение ужесточить ограничительные меры в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает газета The News International.

Ограничения затронут крупнейшие города пакистанской провинции Пенджаб: Лахор, Мултан, Равалпинди и Фейсалабад. Новые правила вступили в силу сегодня и будут действовать до 31 августа.

Согласно постановлению, рыночная и коммерческая деятельность в этих городах будет разрешена до 20.00. Однако это не будет касаться аптек, медицинских учреждений, продуктовых магазинов. Максимальный уровень загрузки общественного транспорта снижен с 70% до 50%. Рабочее время для госслужащих и частных организаций остается прежним, однако половину сотрудников переведут на удаленный режим работы.

Будут закрыты парки развлечений, кинотеатры, бассейны, а также святыни. Запрещены культурные и религиозные мероприятия, проходящие в помещениях. Тренажерные залы смогут посещать только вакцинированные лица.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Пакистане - 1 043 277. Число летальных исходов составило 23 529.-0-