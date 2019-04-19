В Пакистане в ДТП с автобусом погибли 8 человек, еще 44 пострадали

19 апреля, Исламабад /БЕЛТА - АПП/. В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли 8 человек, еще 44 пострадали.

Согласно полученной информации, ДТП произошло около города Бадин по вине водителя, который из-за превышения скорости не справился с управлением транспортного средства.

При помощи местных жителей пострадавшие были немедленно доставлены в близлежащую больницу. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.-0-