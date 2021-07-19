В Пакистане в результате ДТП погибли 27 человек

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19 июля, Исламабад /БЕЛТА - Associated Press of Pakistan/. По меньшей мере 27 человек погибли, более 30 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с трейлером в пакистанской провинции Пенджаб.
Авария произошла в городе Дера-Гази-Хан, когда превысивший скорость пассажирский автобус врезался в трейлер у объездной дороги. Как сообщает агентство, автобус направлялся из населенного пункта Раджанпур провинции Пенджаб в город Сиалкот.
На месте происшествия работают спасатели.-0-