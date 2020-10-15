В Пакистане в результате терактов погибли 12 сотрудников служб безопасности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 сотрудников спецслужб Пакистана погибли в результате двух терактов в провинции Белуджистан и в регионе Северный Вазиристан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Пакистана.

В районе Гвадар (провинция Белуджистан на юго-западе страны) шесть сотрудников погибли во время нападения боевиков на конвой машин государственной Oil & Gas Development Company Ltd (OGDCL).

Место нападения оцеплено, идут поиски преступников.

В районе Размак (Северный Вазиристан на северо-западе страны) шесть военнослужащих пакистанской армии погибли в результате подрыва конвоя военных автомашин на фугасе у шоссе.-0-