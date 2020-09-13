В Пакистане в жилом доме вспыхнул пожар, четыре человека погибли

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане в городе Карачи произошел пожар в трехэтажном жилом доме. На данный момент четыре человека погибли, семеро пострадали, сообщает Синьхуа.

Дом, в котором произошло возгорание, расположен в одном из густонаселенных районов Карачи, и из-за больших пробок на улицах спасательная операция началась с опозданием, пожар уже потушен.

Сообщается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В жилом доме, где произошел пожар, живут четыре семьи, но пострадали только жильцы первого этажа.

Пострадавшие доставлены в больницы. Один из пострадавших, который выпрыгнул из горящего здания, получил серьезные травмы.-0-