В Пакистане ввели обязательный масочный режим

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Носить маски в общественных местах обязали власти граждан Пакистана. Об этом 30 мая заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза, сообщает ТАСС.

"Ношение масок, с учетом того, что количество новых случаев коронавируса продолжает расти каждый день, теперь обязательно, - сообщил Мирза. - Хирургические и тканые маски должны носиться в поездах, общественном транспорте, мечетях, базарах и магазинах".

На данный момент в стране выявлено 66 457 случаев заражения, из них 24 131 инфицированный выздоровел, 1 395 человек умерли. 9 мая правительство Пакистана приступило к первому этапу смягчения режима изоляции.-0-