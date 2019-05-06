В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли 8 человек

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили травмы в результате пожара в автобусе. Инцидент произошел в городе Джелам в провинции Пенджаб на севере Пакистана, сообщает телеканал
В автобусе, который перевозил пассажиров из Лахора в Равалпинди, произошло замыкание проводки. Во время инцидента в нем находились 16 человек, четверо из них выпрыгнули из горящего автобуса на ходу. Пострадавшие доставлены в медучреждения.
Полиция проводит расследование.-0-
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