В Парагвае разбился вертолет ВВС

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полета. В результате крушения погибли трое военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВС страны.
"Управление по связям с общественностью ВВС Парагвая сообщает, что 25 ноября примерно в 8.00 воздушное судно, выполнявшее тренировочный полет, потерпело крушение на территории воздушной базы", - говорится в сообщении.
На борту вертолета находились четверо военнослужащих. Выживший механик был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как критическое.
Причины происшествия пока не установлены.-0-