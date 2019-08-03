В Париже "арабская принцесса" ограбила ювелирный магазин

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже женщина, выдав себя за арабскую принцессу, украла из магазина ювелирные украшения, заменив их шоколадными конфетами. Сумма ущерба оценивается в 1,6 млн евро, сообщает телеканал LCI .

Инцидент произошел недалеко от сада Тюильри в центре города. Воровка около часа рассматривала украшения, отложила некоторые из них и пообещала оплатить их банковским переводом на следующий день.

Не получив обещанные деньги, продавцы открыли шкатулку и нашли там конфеты.-0-