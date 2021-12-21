В Париже арестован мужчина, захвативший в заложники двух женщин

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже полиция арестовала мужчину, который 20 декабря взял в заложники двух женщин. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Жеральд Дарманен в Twitter.

Вечером 20 декабря вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке Парижа. Через некоторое время злоумышленник отпустил одну из женщин. Вторую заложницу он отпустил перед своим задержанием.

По предварительным данным, мужчина страдает психическими расстройствами.-0-