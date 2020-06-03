В Париже более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия в связи с новыми медицинскими отчетами о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек. Многие участники митинга проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Многие собравшиеся держали в руках таблички с надписью Black lives matter ("Жизни черных важны"), а также с фразой "Я не могу дышать", которую повторял Флойд перед смертью.

Парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в стражей правопорядка бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли и в других французских городах - 2,5 тыс. человек собрались в Лилле, 1,8 тыс. - в Марселе, 1,2 тыс. - в Лионе.

Организатором акции выступила Асса Траоре - сестра молодого человека, погибшего вскоре после задержания полицией под Парижем в 2016 году в возрасте 24 лет. Неделей ранее были обнародованы два разных заключения судмедэкспертов о причинах гибели Адама Траоре. Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой же отчет о вскрытии назвал причиной смерти сердечный отек, связанный с плохим состоянием здоровья Адама Траоре.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США и ряде других стран. В ходе беспорядков десятки человек пострадали, не менее 11 погибли.-0-