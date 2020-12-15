В Париже двое грабителей ограбили ювелирный магазин

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Двое неизвестных мужчин совершили вооруженный налет на ювелирный магазин в Париже и похитили драгоценности на 250 тыс. евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Ограбление случилось недалеко от Триумфальной арки. Преступники, лица которых были скрыты мотоциклетными шлемами, ворвались в бутик и начали распылять слезоточивый газ. Затем один из грабителей ударил электрошокером сотрудника магазина.

Преступники забрали украшения и часы с полок, разбили витрины ювелирного салона и похитили выставленные там драгоценности. По информации жандармерии, с места преступления неизвестные скрылись на скутере.

За последние несколько дней это второй случай ограбления магазина в Париже.-0-