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28 сентября 2020, 10:12

В Париже и Марселе прошли акции против закрытия баров и ресторанов

Во время акций против закрытия баров и ресторанов. Фото Reuters
Во время акций против закрытия баров и ресторанов. Фото Reuters

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже и Марселе прошли акции протеста владельцев баров и ресторанов против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает французская международная радиостанция RFI.

С 28 сентября в Париже работа баров и ресторанов должна заканчиваться в 22.00. Однако рестораны, не продающие алкоголь без заказа блюд, могут продолжать работать. В Марселе и соседнем городе Экс-ан-Прованс с 00.00 28 сентября закрытию подлежат вообще все места общепита. Решение властей было встречено негодованием работников этой сферы, которые еще не успели восстановиться после весеннего карантина.

По заявлению владельцев баров и ресторанов, они потратили много денег, чтобы приспособиться к пост-карантинному периоду, а теперь им не дают возможности окупить сделанные вложения.

По данным на 28 сентября, во Франции зафиксировано 539 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 94 891 пациент, умерли 31 727 человек.-0-

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