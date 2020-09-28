В Париже и Марселе прошли акции против закрытия баров и ресторанов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже и Марселе прошли акции протеста владельцев баров и ресторанов против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает французская международная радиостанция RFI.

С 28 сентября в Париже работа баров и ресторанов должна заканчиваться в 22.00. Однако рестораны, не продающие алкоголь без заказа блюд, могут продолжать работать. В Марселе и соседнем городе Экс-ан-Прованс с 00.00 28 сентября закрытию подлежат вообще все места общепита. Решение властей было встречено негодованием работников этой сферы, которые еще не успели восстановиться после весеннего карантина.

По заявлению владельцев баров и ресторанов, они потратили много денег, чтобы приспособиться к пост-карантинному периоду, а теперь им не дают возможности окупить сделанные вложения.

По данным на 28 сентября, во Франции зафиксировано 539 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 94 891 пациент, умерли 31 727 человек.-0-