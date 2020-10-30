В Париже и Тулузе прошли протесты против локдауна

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже и Тулузе вечером 29 октября прошли демонстрации против жестких COVID-ограничений. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

В Париже стихийная демонстрация прошла на площади Республики. Участники несанкционированной акции выкрикивали лозунги "Макрон - в отставку!", "Французы просыпаются", "Все ненавидят закрытие". Полицейские контролировали акцию, о задержаниях не сообщается. Отмечается, что демонстранты повредили некоторые объекты городской инфраструктуры. Вечерняя акция была организована, несмотря на действие в Париже комендантского часа с 21.00 до 6.00.

В Тулузе ранним вечером 29 октября сотни людей приняли участие в шествии против локдауна. Здесь звучали те же лозунги, что и в Париже. Демонстранты призывали прохожих присоединяться к акции. О задержаниях также не сообщается.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря введен повторный локдаун на всей территории страны. В отличие от весны нынешнего года, останутся открытыми школы. Однако рестораны, бары и большинство магазинов закроются. Гражданам будет разрешено покидать дома только по уважительным причинам. По словам Макрона, стремительно растущее число новых случаев заражения коронавирусом делает неизбежным "жесткое торможение".

За последние сутки во Франции выявлено 47,5 тыс. новых случаев COVID-19 и зафиксировано 235 смертей. Общее число зараженных превысило 1,28 млн, скончались 36 тыс. больных.-0-