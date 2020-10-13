В Париже из-за COVID-19 могут ввести комендантский час

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже из-за распространения COVID-19 могут ввести комендантский час, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Власти Франции рассматривают возможность такого ограничения, чтобы заставить людей осознать серьезность ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Не исключено, что комендантский час может быть введен также в других французских городах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 октября выступит с телеобращением к гражданам, он должен дать оценку ситуации и сообщить о новых мерах по борьбе с COVID-19.-0-