В Париже мигранты оккупировали здание детского сада с требованием получить укрытие от холода и пандемии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 мигрантов в воскресенье заняли бывший детский сад в 16-м округе Парижа, чтобы потребовать укрытие от холода и пандемии, сообщает французская телекоммуникационная компания Orange со ссылкой на AFP.

Мигранты захватили заброшенное здание не с целью остаться там, а в попытке привлечь к себе внимание. Многие из протестующих - бывшие жители палаточного лагеря, разбитого на площади Республики и впоследствии разогнанного полицией.

Участники акции требовали, чтобы парижская мэрия предоставила им другое место для проживангия. В ответ на требования протестующих заместитель мэра Парижа, отвечающий за вопросы миграции и временного размещения, Ян Бросса пообещал предоставить нелегальным мигрантам места для ночлега в двух школьных спортивных залах, поскольку детский сад не отапливается и в целом является небезопасным зданием.-0-