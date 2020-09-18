В Париже мужчина пытался забраться на небоскреб Монпарнас

18 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Париже мужчина без специального альпинистского снаряжения пытался подняться на небоскреб Монпарнас. Он преодолел половину здания, когда на место прибыли спасатели и полиция, передает Sud Ouest.

Как сообщает издание, мужчина поднимался без страховки и каких-либо приспособлений. Спасатели спустились за ним с крыши. К тому моменту экстремал был примерно на полпути к "вершине" самого высокого небоскреба Парижа. О мотивах его поступка не сообщается.-0-