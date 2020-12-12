На манифестации в Париже задержан 81 человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество задержанных 12 декабря на манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", увеличилось до 81 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter главы МВД Жеральда Дарманена.

"К настоящему моменту задержан 81 человек. Я благодарю сотрудников полиции и жандармерии, которые периодически сталкиваются с агрессивно настроенными манифестантами", - написал министр.

Ранее министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил о задержании 44 человек, у многих из них были отвертки и гаечные ключи.

В Париже, как передает ТАСС, манифестация сопровождается стычками хулиганов с силами правопорядка. Первые столкновения произошли на площади Шатле спустя несколько минут после начала акции протеста. По мере продвижения колонны демонстрантов по бульвару Севастополь в сторону площади Республики радикалы из ультралевой радикальной группировки начали забрасывать полицию камнями, подожгли скутер. Полицейские начали оттеснять демонстрантов.

По маршруту движения манифестантов выставлены автобусы жандармерии и водометы. Колонну сопровождают усиленные отряды полиции.

​​Во многих крупных городах Франции - Бордо, Дижоне, Лилле, Страсбурге - проходят манифестации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны.

В прошлую субботу во Франции, согласно данным МВД, во время акций протеста, которые сопровождалась столкновениями хулиганов с полицией и беспорядками, пострадали более 70 сотрудников сил правопорядка. 95 манифестантов, участвовавших в беспорядках, были задержаны.-0-