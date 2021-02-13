В Париже на крупную сумму ограбили квартиру коллекционера

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступники обокрали в Париже квартиру телеведущей и коллекционера антиквариата Каролин Маржеридон. Об этом сообщила в 13 февраля в электронной версии газета Le Parisien.

Маржеридон - ведущая популярной во Франции программы, выходящей ежедневно на телеканале France 2. В рамках этого телешоу специалисты дают оценку различным антикварным предметам, после чего лоты выставляются на аукцион. Маржеридон также хорошо известна как организатор парижских антикварных ярмарок, ей принадлежат несколько антикварных магазинов.

Квартира телеведущей расположена в семнадцатом округе Парижа. Воры украли часы, ювелирные украшения, кожаные изделия и деньги. По предварительным оценкам, сумма похищенного - не менее 500 тыс евро.-0-