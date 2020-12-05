В Париже на манифестации пострадали восемь полицейских, задержаны 64 человека

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения между полицией и манифестантами в Париже 5 декабря привели к ранению восьми полицейских. Об этом сообщает ТАСС. В Париже проходила манифестация протеста против законопроекта "О глобальной безопасности".

В ходе подавления беспорядков полицией в Париже были задержаны 64 человека. По данным МВД Франции, всего в протестах участвовали порядка 52 350 человек. Из них в Париже - 5 тыс.

Акции протеста прошли 5 декабря в почти ста городах Франции.

В настоящее время в Париже на площади Республики полиции не удается разогнать хулиганов, которые пытаются бить витрины, сожгли один мотоцикл. Полиция использует слезоточивый газ, а также одну спецмашину, снабженную водометом. На площади находится несколько сот радикалов - мирные манифестанты давно покинули ее.-0-