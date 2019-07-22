В Париже ограбили венецианского принца

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные обокрали квартиру принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, сообщает издание Parisien .

По информации газеты, в это время хозяев не было дома.

Точная сумма ущерба пока не подсчитана, однако, согласно источнику, близкому к расследованию, воры забрали несколько ювелирных украшений на общую сумму почти в полмиллиона евро.

Полиция собрала улики с места преступления.

Эммануил Филиберт Савойский - сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского. В сентябре 2003 года женился на французской актрисе Клотильде Куро, после чего она получила титул принцессы Венецианской и Пьемонтской.-0-