В Париже ограбили венецианского принца

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные обокрали квартиру принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, сообщает издание
По информации газеты, в это время хозяев не было дома.
Точная сумма ущерба пока не подсчитана, однако, согласно источнику, близкому к расследованию, воры забрали несколько ювелирных украшений на общую сумму почти в полмиллиона евро.
Полиция собрала улики с места преступления.
Эммануил Филиберт Савойский - сын главы Савойской династии Виктора Эммануила Савойского и внук последнего короля Италии Умберто II Савойского. В сентябре 2003 года женился на французской актрисе Клотильде Куро, после чего она получила титул принцессы Венецианской и Пьемонтской.-0-
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