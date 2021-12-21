В Париже освобождена одна из двух захваченных заложниц

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из двух женщин, взятых в заложницы в 12-м округе Парижа, освобождена, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию французской столицы.

Минувшей ночью злоумышленник, забаррикадировавшийся с двумя заложницами в одном из магазинов, освободил одну из них, она не пострадала. Переговоры с мужчиной продолжаются.

В понедельник вечером вооруженный ножом мужчина взял в заложницы двух женщин в одном из магазинов на улице Алигр на востоке Парижа. Полиция не рассматривает данное происшествие как связанное с терроризмом и уже начала расследование по статье "похищение". По информации радио Europe 1, злоумышленник - 56-летний мужчина тунисского происхождения. После прибытия полиции он потребовал, чтобы ему дали поговорить с министром юстиции Франции. Глава Минюста позже выразил согласие пообщаться с ним. Также сообщалось, что мужчина якобы страдает психическим расстройством.-0-