В Париже почти 800 человек оштрафовали в новогоднюю ночь за нарушение масочного режима

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Парижа оштрафовала в новогоднюю ночь почти 800 человек за нарушение масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной полиции.

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Ношение масок обязательно в настоящий момент для всего населения старше 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это требование применялось в крытых помещениях и транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет 135 евро.

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии коронавируса. В пятницу Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о рекордных 232 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент во французских больницах находятся 18,7 тыс. человек с симптомами COVID-19.

Вакцинацию в стране с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря 2021 года бустерную прививку сделали более 24,1 млн человек.