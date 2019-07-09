В Париже погиб человек, пытаясь попасть на крышу филармонии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек погиб во французской столице при попытке забраться на здание Парижской филармонии, сообщила 9 июля газета
По ее информации, человек сорвался вниз с высоты 40 м и скончался на месте. Тело обнаружил утром наряд полиции.
Неизвестно, по какой причине он решил забраться на 52-метровое здание. Парижская филармония была построена в 2015 году по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Это облицованное металлом здание в модернистском стиле, напоминающее большой утес.
На крышу, где расположен ресторан, по уступам здания ведет длинная открытая лестница, доступ на которую закрыт в ночное время. C террасы открывается вид на Париж. Следователи не исключают, что погибший пытался добраться до террасы. В Парижской филармонии на этой неделе проходит международный фестиваль рок-музыки Days Off.-0-
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