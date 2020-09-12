В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецподразделения полиции и жандармерии использовали слезоточивый газ против манифестантов на западе Парижа. В этом убедился находящийся на месте событий корреспондент ТАСС.

Во французской столице проходят две манифестации общенационального дня протеста "желтых жилетов". Участники одной из них собрались на площади Ваграм. От нее они должны были в 13.00 по местному времени отправиться на северо-восток, в сторону Монмартра. Однако группа радикально настроенных манифестантов еще до наступления срока попыталась колонной выйти с площади в противоположном направлении - в сторону Елисейских полей, где манифестации запрещены.

Силы полиции численностью более 100 человек немедленно использовали слезоточивый газ. Затем, двигаясь развернутым строем, они вытеснили с этой части бульвара Ваграм пытавшихся не подчиниться им манифестантов. Колонна "желтых жилетов" стала двигаться в разрешенном ей направлении.

Как сообщила префектура полиции Парижа, к 12.00 по местному времени в превентивных целях в городе задержаны 128 человек, некоторые - с оружием.

Вторая манифестация, колонна которой вышла с Биржевой площади, проходит мирно. Демонстранты продвигаются по улицам к западной окраине города. Над колонной подняты транспаранты с требованиями повысить заработную плату и уровень жизни, прекратить массовые увольнения на предприятиях.

Также сообщается о задержании в Париже 81 человека при проведении проверок перед началом манифестаций "желтых жилетов". Около 20 человек уже оштрафованы за нарушение закона. По сведениям телеканала BFM, изъяты также тяжелые предметы, которые могут бросать в стражей порядка. Несколько человек задержаны за отказ предъявлять документы.-0-