В Париже полиция применила водометы против участников акции протеста

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности. Полиция применила водометы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Примерно за час до начала комендантского часа правоохранители попросили собравшихся на площади Республики разойтись, однако несколько десятков человек остались на месте. Некоторые из протестующих начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. В ответ полиция применила водометы.

По данным телеканала BFM, акции протеста прошли 30 января и в других французских городах: в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре.-0-