В Париже полиция задержала 148 человек после финала Лиги чемпионов

Фото из Twitter-аккаунта Préfecture de Police
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже полиция задержала 148 человек после финального матча Лиги чемпионов, в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) уступил мюнхенской "Баварии", сообщает телеканал BFMTV.
По данным полиции, футбольные фанаты жгли фаеры, взрывали петарды и выкрикивали антиправительственные лозунги. В ответ стражи правопорядка несколько раз применили слезоточивый газ. В то же время, как сообщает ТАСС, большая часть собравшихся вела себя спокойно.
Полиция также выписала более 400 штрафов за несоблюдение карантинных мер, в частности, за отказ носить медицинскую маску.-0-