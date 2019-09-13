В Париже проходит крупнейшая за 12 лет транспортная забастовка

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая с 2007 года забастовка работников транспорта проходит сегодня в Париже. В городе и его окрестностях наблюдаются пробки, общая длина которых достигает почти 300 км, сообщает французское издание The Local .

Уточняется, что 10 из 16 линий парижского метро сегодня закрыты, остальные шесть работают по ограниченному графику и только в часы пик. Не работают также две основные региональные железнодорожные линии. В связи с этим многие парижане и жители пригорода были вынуждены добираться до работы пешком или на велосипедах, самокатах и скутерах, проводя в дороге по несколько часов.

В утренние часы пик заторы на дорогах в Париже и пригороде растянулись в общей сложности на 291 км - это в два раза больше обычного, по подсчетам местных властей.

Международное французское радио сообщает, что транспортная система Парижа и пригорода вернется к нормальному графику работы в 5.30 14 сентября.

Несколько профсоюзов Франции, в том числе три крупнейших - UNSA, CGT и CFE-CGC, накануне призвали к участию в забастовке против пенсионной реформы. Правительство анонсировало масштабную реформу, которая объединит 42 различные пенсионные системы в единую, основанную на баллах.-0-