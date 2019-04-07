В Париже произошел сильный пожар в шестиэтажке

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный пожар возник вечером 6 апреля в шестиэтажном доме в 19-м округе Парижа на северо-востоке города. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

По свидетельству жителей квартала, пожару предшествовал взрыв.

В настоящее время все здание охвачено пламенем. С огнем борются 50 пожарных. По сведениям с места происшествия, тушение пожара ведется успешно.

Пожарные в данный момент не знают, есть ли в горящем доме погибшие.-0-