В Париже произошел сильный пожар в шестиэтажке

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный пожар возник вечером 6 апреля в шестиэтажном доме в 19-м округе Парижа на северо-востоке города. Об этом сообщил телеканал
По свидетельству жителей квартала, пожару предшествовал взрыв.
В настоящее время все здание охвачено пламенем. С огнем борются 50 пожарных. По сведениям с места происшествия, тушение пожара ведется успешно.
Пожарные в данный момент не знают, есть ли в горящем доме погибшие.-0-
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