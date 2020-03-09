В Париже произошла стрельба в мечети

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум один человек пострадал в результате стрельбы, открытой неизвестным в одной из мечетей на северо-востоке Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, неизвестный мужчина в шлеме около 20:00 по местному времени вошел во двор мечети и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. Пострадавший получил серьезное ранение. Информация о личности стрелка не обнародована.

Стрелявший скрылся с места происшествия на мотороллере, его местонахождение не известно.-0-