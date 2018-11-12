В Париже прошли мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже 11 ноября прошла торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой мировой войны, а также стартовал Парижский форум мира, сообщает Euronews.

В торжественной церемонии приняли участие около 70 глав государств, правительств и международных организаций.

Хозяином торжеств по случаю окончания Великой войны 1914-1918 годов выступил президент Франции Эммануэль Макрон - страны, где 100 лет назад рано утром 11 ноября было подписано соглашение о перемирии и где позднее прошла международная конференция, определившая новое, послевоенное мироустройство. Эммануэль Макрон держался рядом с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель - подчеркивая полное примирение и понимание между державами, которые с 1914 по 1918 год сражались друг против друга в беспрецедентной по масштабам жертв войне.

Среди гостей церемонии были также президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

В 11.00 по парижскому времени раздался колокольный звон. Участники траурной церемонии собрались у Триумфальной арки, у Могилы Неизвестного Солдата, над которой горит Вечный огонь.

Как сообщает Deutsche Welle, открыл церемонию военный оркестр, дважды сыграв гимн Франции "Марсельезу", - второй раз в сопровождении хора. А завершил ее Европейский молодежный оркестр, исполнивший "Болеро" Мориса Равеля. В центре церемонии была молодежь. Школьники зачитали письма солдат с фронта на французском, английском, немецком языках.

Погода была под стать печальному событию - с самого утра в Париже шел дождь. Вся развязка вокруг Триумфальной арки была перекрыта для пешеходов - забором и полицейскими фургонами. Вокруг ходили усиленные патрули из полицейских и военных в бронежилетах. А для авто все улицы вокруг места событий были перекрыты на несколько кварталов.

В своей речи президент Франции Эммануэль Макрон напомнил об ужасах войны. По его словам, на одну лишь Францию упал миллиард снарядов. Макрон рассказал о селах, где после войны не осталось ни одного человека, чтоб их отстроить, и могилах, где кости французских и немецких солдат лежат рядом. "Европа почти совершила самоубийство", - отметил он.

"Патриотизм - полная противоположность национализму", - также заявил Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что все лидеры, собравшиеся 11 ноября в Париже, должны подтвердить свою ответственность за то, чтобы передать детям мир, о котором мечтали предыдущие поколения. "Вместе мы сможем предотвратить угрозы глобального потепления, бедности, голода, болезней, неравенства и невежества", - добавил он. Выступление президента Франции другие лидеры встретили аплодисментами.

Вторым ключевым событием 11 ноября во французской столице стал Парижский форум мира. Это инициатива Эммануэля Макрона. Ею он хотел дать возможность коллегам почувствовать свою "коллективную ответственность". Отмечается, что форум будет проходить ежегодно. Но сначала все лидеры направились в Елисейский дворец на обед.

Во время обеда президентам России и США удалось провести короткую беседу. Напомним, ранее обсуждался вариант отдельного саммита между двумя лидерами, но Париж настоял, чтоб полноценную двустороннюю встречу Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября не проводили. По словам президента РФ, разговор с американским коллегой прошел "хорошо". Саммит они планируют провести в конце месяца в Буэнос-Айресе.

После обеда все лидеры, за исключением Дональда Трампа, поехали на Парижский форум мира. Это событие было пронизано символизмом. Ведь, по словам Эммануэля Макрона, лидеры тех стран, что 100 лет назад воевали, теперь все мирно собрались.

Открыла первый форум мира в Париже Ангела Меркель. В своей речи она назвала честью возможность для канцлера ФРГ открыть этот форум. По ее словам, Первая мировая война показала, "к чему могут привести национальное самоуправство и военная заносчивость". После Первой мировой войны создали Лигу наций, но эта попытка провалилась. Ответ, продолжила канцлер, удалось найти лишь после Второй мировой войны. Это - ООН. Глава правительства Германии напомнила критику, звучащую в адрес этой организации, но подчеркнула, что без ООН жизнь лучше точно бы не стала. По ее словам, такие организации намного быстрее разрушить, нежели создать заново.

"Мы видим, что международное сотрудничество, мирный поиск баланса интересов и даже европейский мирный проект опять ставят под вопрос", - предостерегла Ангела Меркель. После нее с эмоциональным выступлением в защиту многосторонних международных отношений выступил Генсек ООН Антониу Гутерриш. На этом открытие форума завершилось, и лидеры разошлись для участия в 15 круглых столах в разных помещениях павильона, где проходил форум.

Еще одним символическим элементом этого дня было то, что руководители Франции и Германии - стран, между которыми более 100 лет назад происходили наиболее ожесточенные бои, - почти все время были вместе.-0-