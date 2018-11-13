В Париже прошли траурные мероприятия в память о погибших в терактах 2015 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция сегодня вспоминает жертв крупнейших в истории страны террористических актов, произошедших 13 ноября 2015 года, сообщает Euronews.

В памятных церемониях в Париже по случаю третьей годовщины трагедии приняли участие премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, мэр столицы Анн Идальго.

Траурные мероприятия начались сегодня утром с возложения венков к мемориальной доске, установленной недалеко от стадиона "Стад де Франс", где произошло первое нападение. Затем кортеж с чиновниками проследовал к другим местам, которые стали мишенью для атаки - парижским кафе и ресторанам, посетители которых попали под пули террористов. Последней точкой траурного маршрута стал театр "Батаклан", где нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на выступление американской рок-группы.

В общей сложности в серии терактов 13 ноября 2015 года погибли 130 человек, еще 350 получили ранения.-0-