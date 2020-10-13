В Париже протестующие против COVID-ограничений частично перекрыли кольцевую дорогу

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители ресторанного бизнеса Франции частично перекрыли кольцевую дорогу вокруг Парижа, чтобы обратить внимание властей на ухудшение положения многих заведений отрасли из-за эпидемиологических мер по коронавирусу, сообщает ТАСС.

Рано утром участники акции вышли на дорогу и перекрыли несколько полос движения в районе юго-западного выезда из города, после чего отправились маршем на юг.

Официанты, повара и метрдотели просят государство оказать им дополнительную поддержку, указывая на то, что из-за ситуации с коронавирусом их заведения фактически простаивают уже семь месяцев. "Да - новым правам, нет - непостоянной занятости!", "Мы обслуживали вас и получили взамен частичную занятость", "Мы с гордостью обслуживали вас, помогите нам!" - гласят надписи на плакатах.

Акция протеста пришлась на час пик, в связи с чем на юго-западе столицы образовалась заметная пробка. Согласно данным сервиса Sytadin, протяженность дорожных заторов составила почти 460 км.

Протесты сегодня проходят и в третьем крупнейшем городе страны Лионе. Работники и владельцы ночных клубов, чтобы обратить внимание на проблемы своей отрасли, проводят традиционную для французских протестов "операцию "Улитка", выехав на автомобилях на проходящее через весь город шоссе А6 и двигаясь по нему с минимальной скоростью. Из-за этого движение по трассе оказалось серьезно затруднено на протяжении более 10 км.

На прошлой неделе парижские власти приняли решение ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. С 6 октября в городе закрыты все бары. Рестораны должны работать при строгом следовании новым санитарным нормам. В Париже введено правило, согласно которому на улицах и площадях не могут собираться вместе более 10 человек. Чтобы избежать вечернего скопления граждан, в городах с 22.00 запрещена продажа алкоголя, а также громкая музыка. Отменяются студенческие вечеринки и семейные праздники в публичных местах, запрещены свадебные банкеты. Под запрет также попадает работа игорных домов, ярмарки, выставочные и торговые салоны.-0-