В Париже радикальные экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

12 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Экологические активисты провели в Париже акцию, призванную напомнить властям о необходимости мер для сохранения биоразнообразия. Об этом сообщило AFP .

Акция организована экологическим движением "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), ведущим борьбу против изменения климата. Десятки ее активистов во всем черном вышли 12 мая на площадь Трокадеро с призывом к властям не допустить исчезновения редких видов животных и растений.

После нескольких минут молчаливого протеста у стен дворца Шайо экологи направились к ступеням Трокадеро, на которые разлили около 300 л бутафорской крови.

Согласно документу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), 1 млн видов животных и растений на Земле находится под угрозой исчезновения. Три четверти территории суши и две трети морской среды за последние годы подверглись значительным изменениям за счет деятельности человека.

Документ был утвержден по итогам заседания платформы в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. 40-страничная выжимка для политических лидеров составлена на основе масштабного доклада из 1,8 тыс. страниц, над которым на протяжении трех лет трудились 145 ученых из 50 стран.-0-