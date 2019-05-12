В Париже радикальные экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

12 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Экологические активисты провели в Париже акцию, призванную напомнить властям о необходимости мер для сохранения биоразнообразия. Об этом сообщило
Акция организована экологическим движением "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), ведущим борьбу против изменения климата. Десятки ее активистов во всем черном вышли 12 мая на площадь Трокадеро с призывом к властям не допустить исчезновения редких видов животных и растений.
После нескольких минут молчаливого протеста у стен дворца Шайо экологи направились к ступеням Трокадеро, на которые разлили около 300 л бутафорской крови.
Согласно документу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), 1 млн видов животных и растений на Земле находится под угрозой исчезновения. Три четверти территории суши и две трети морской среды за последние годы подверглись значительным изменениям за счет деятельности человека.
Документ был утвержден по итогам заседания платформы в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. 40-страничная выжимка для политических лидеров составлена на основе масштабного доклада из 1,8 тыс. страниц, над которым на протяжении трех лет трудились 145 ученых из 50 стран.-0-
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