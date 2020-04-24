В Париже с 11 мая возобновят работу 70% общественного транспорта

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже с 11 мая планируют возобновить работу 70% общественного транспорта. Некоторые автоматизированные линии метро возобновят работу на 100%, заявила директор государственной компании "Автономный оператор парижского транспорта" (RATP) Катрин Гийуар, сообщает французский журнал Le Point.

В настоящее время в столице Франции работает лишь 30% общественного транспорта, который обслуживает около 500 тыс. пассажиров в день, отметила глава RATP. В обычное время при полной загрузке общественный транспорт Парижа обслуживает 12 млн пассажиров в день.

Катрин Гийуар рассказала, что сотрудники RATP дезинфицируют транспорт специальными антивирусными средствами, а в скором времени начнут испытывать новую технологию очистки с помощью распыления спецвеществ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал смягчение карантина в стране. С 20 апреля будут разрешены посещения домов престарелых, с 11 мая планируют возобновить работу детских садов и школ, а также некоторых предприятий торговли. При этом соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, как и ношение масок, будет обязательным.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции превысило 121 тыс., с момента вспышки скончались 21 тыс. человек.-0-